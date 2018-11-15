استقالة الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

أعلن دومينيك راب الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي الاستقالة من منصبه اليوم الخميس.

وكتب على حسابه على موقع "تويتر" :"اليوم، استقلت من منصب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي. لا أستطيع أن أدعم بضمير مرتاح الشروط المقترحة لاتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه بعث بخطاب استقالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي وشرح فيه الأسباب التي دفعته للاستقالة.

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