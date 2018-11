ترامب يسخر من ماكرون بعد عودته من باريس

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على " تويتر " من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك بعد زيارة قام بها الأول إلى باريس لحضور مراسم الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وبحسب موقع " بي بي سي " العربي ، جاءت انتقادات ترامب على خلفية طرح ماكرون بخصوص الشعبوية، ومقترحاته حول الجيش الأوروبي، والتعريفة الجمركية الفرنسية على واردات النبيذ الأميركي، بالإضافة إلى شعبية الرئيس الفرنسي.

وحث ماكرون في وقت سابق زعماء العالم على رفض الشعبوية معتبرا أنها "خيانة للوطنية". وقال في خطابه بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى "عندما تقول (مصالحنا أولا ولا يهمنا الآخرون) فإنك تضحي بأغلى شيء في أي أمة وهو قيمها الأخلاقية".

واعتبر بعض المراقبين ذلك انتقادا لترامب.

دعا ماكرون يوم الأحد الماضي نظرائه إلى "النضال من أجل السلام"، قائلا "تخريب هذا الأمل بالانجذاب إلى الانسحاب أو العنف أو الهيمنة سيكون خطأ ترى أجيال المستقبل بحق أننا المسؤولون عنه".

وقال ترامب الثلاثاء "مشكلة إيمانويل أنه يعاني من تدني مستوى شعبيته بشدة (26%)، ومستوى بطالة يبلغ 10% تقريبا. لقد كان فقط يحاول تشتيت الانتباه. بالمناسبة، لا توجد دولة أكثر وطنية من فرنسا، إنهم شعب فخور للغاية، ولهم الحق في هذا".

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........