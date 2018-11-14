مهاجرون من أميركا الوسطى يتسلقون سياجا حدوديا جنوب كاليفورنيا

المصدر: د ب أ

تسلق نحو 20 مهاجرا من أميركا الوسطى، ضمن قافلة مهاجرين غادرت هندوراس قبل شهر، السياج الحدودي في تيخوانا جنوب كاليفورنيا الثلاثاء، وفقا لتقارير إعلامية وشهود عيان.

وجلس المهاجرون أعلى السياج لمدة 20 دقيقة تقريبا وتسببوا في استدعاء وحدة دوريات الحدود الأميركية إلى الموقع، حيث راقبت الوحدة الوضع ولم تتدخل.

ووصلت أول مجموعة أفراد من القافلة إلى حدود الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وتضم أول مجموعة نحو 360 شخصا وصلوا إلى مدينة تيخوانا.

وقال خوسيه ميخيا من هندوراس: "أشعر بالسعادة، أشعر بالسرور، أشكر الله أننا هنا على بعد خطوة واحدة من دخول الولايات المتحدة".

وأضاف :"الأمر ليس سهلاً، لكن.. الشيء الرئيسي هو الوصول إلى الحدود ثم رؤية ما يحدث".

ووصلت المجموعة إلى تيخوانا في حافلات. ولا يزال أعضاء آخرون في القافلة التي يبلغ قوامها 5000 شخص على بعد أكثر من ألفي كيلومتر في جوادالاخارا ، حيث يشكون من أن السلطات المحلية لم تزودهم بالسيارات.

كما تعبر مجموعات أخرى من المهاجرين من أمريكا الوسطى المكسيك في طريقها نحو الولايات المتحدة.

وقوافل المهاجرين واحدة من أهم المواضيع في الانتخابات النصفية الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث تعهد الرئيس دونالد ترامب بحظر طلبات اللجوء من قبل الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.