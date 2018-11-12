لودريان: أردوغان لم يسلمنا تسجيلات لخاشقجي

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين، إن فرنسا لا تملك تسجيلات تتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على حد علمه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم السبت الماضي، تسليم التسجيلات لفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، لكن لو دريان أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه.

ورداً على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب قال لو دريان: "يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف".