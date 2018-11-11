إعادة فرز الأصوات في انتخابات فلوريدا

المصدر: د ب أ

دفعت إعادة فرز الأصوات في سباقين انتخابيين رئيسيين في فلوريدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشكوى من أن الديمقراطيين "يحاولون سرقة (حدثين) انتخابيين كبيرين".

وكتب ترامب على تويتر يقول : "نحن نراقب عن كثب!".

ووفقا لصحيفة "ميامي هيرالد "، أعلن مسؤول بولاية فلوريدا أنه يأمر بإعادة الفرز الآلي للأصوات في صناديق الاقتراع لأعضاء مجلس الشيوخ وسباق الحاكم، وكذلك للمفوض الزراعي وفي عدة سباقات انتخابية أصغر.

وأظهر الفرز غير الرسمي لبطاقات الاقتراع، تقدم ريك سكوت، من الحزب الجمهوري، على الديمقراطي بيل نيلسون بنسبة 0.15 نقطة مئوية في سباق مجلس الشيوخ، في حين أن رون دي سانتيس تقدم على أندرو جيلوم بـ 0.41 نقطة في انتخابات حاكم الولاية الجنوبية.

وأشار مراقبون إلى أن قرار إعادة الفرز على مستوى الولاية كان غير مسبوق.