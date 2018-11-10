إندونيسيا توقف البحث عن جثث ركاب طائرة "ليون إير"

المصدر: وكالات

أوقفت اندونيسيا السبت عمليات البحث للعثور على جثث مسافرين على متن طائرة بوينغ تحطمت في 29 اكتوبر في بحر جاوة مما اسفر عن 189 قتيلا.

وملأت فرق الانقاذ 196 كيسا ببقايا بشرية اخرجت من الماء، مع 79 ضحية تم التعرف اليها حتى الان، سلمت بقاياها الى العائلات.

وقال محمد سيوغي رئيس وكالة عمليات الاغاثة في تصريح صحافي "منذ بعد ظهر امس، لم نعثر على ضحايا جديدة، لذلك اعلن انتهاء عمليات البحث".

وأتاحت العمليات العثور على حطام الطائرة البوينغ 737-ماكس 8.

وعثر على أحد "صندوقيها الأسودين" الذي يحتوي على المعلومات المتعلقة بالرحلة، لكن لم يعثر على الثاني الذي يتضمن تسجيلات تتعلق باتصالات الطاقم.

وأمرت الحكومة بمراقبة كل اساطيل بوينغ 737-ماكس 8 وب "تدقيق خاص" حول ادارة شركة طيران الخطوط الجوية "ليون إير" المنخفضة التكلفة التي تعرضت في السابق لانتقادات بسبب تأخيرات متكررة وحوادث أمنية وحادث في 2004 تسبب بمقل 26 شخصا.