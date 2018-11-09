الشرطة الاسترالية تكشف هوية مهاجم ملبورن

المصدر: رويترز

أفادت الشرطة الاسترالية بأن صوماليا طعن ثلاثة أشخاص في مدينة ملبورن اليوم الجمعة وأنه قاد سيارة محملة باسطوانات غاز اشتعلت فيها النيران وقالت إنها تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وأطلقت الشرطة الرصاص على المهاجم بعد أن طعن ثلاثة لقي أحدهم حتفه. وقال جراهام آشتون مفوض شرطة ولاية فيكتوريا للصحفيين إن المهاجم توفي بعد نقله للمستشفى.

وذكر آشتون "لا نعتقد أن التهديد مستمر في هذه المرحلة لكن بالتأكيد نتعامل معه على أنه حادث إرهابي". ورفض تحديد هوية المهاجم لكنه قال إنه صومالي "له صلات عائلية معروفة جيدا لنا".

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