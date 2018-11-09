أميركا تعلّق منح اللجوء لمن يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون أميركيون الخميس أنّ الولايات المتحدة لن تسمح للذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية بأن يطلبوا اللجوء على أراضيها، وذلك في حملة جديدة مثيرة للجدل ضد الهجرة غير القانونية.

وتهدف القيود الجديدة على طلبات اللجوء إلى التصدي لما وصفه مسؤول كبير في الإدارة "بالإساءة التاريخية التي لا نظير لها لنظام الهجرة لدينا" على طول الحدود مع المكسيك.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي القرار الجديد المتوقع أن يوافق عليه الرئيس دونالد ترامب قريبا جدا، رغم أنه سيواجه على الأرجح اعتراضات قانونية في المحاكم.

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن حق طلب اللجوء يجب أن يُمنح الى أي شخص يدخل البلاد بغض النظر عن المكان الذي كان فيه.

وأضاف أن "قانون الولايات المتحدة يسمح على وجه الخصوص للأفراد بطلب اللجوء سواء كانوا أم لم يكونوا في ميناء الدخول، ومن غير القانوني التحايل على ذلك من قبل وكالة أو مرسوم رئاسي".

لكن وفقا للأحكام الجديدة يمتلك ترامب سلطة تقييد الهجرة غير الشرعية "إذا قرر أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية".