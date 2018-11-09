ضبط 270 كيلوغرام هيروين على سفينة إيرانية في إيطاليا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الإيطالية الخميس إنها ضبطت 270 كيلوغراما من الهيروين في حاوية وصلت على سفينة قادمة من إيران، وهي أكبر كمية على الاطلاق يتم ضبطها في البلاد منذ 20 عاما.

وكانت سفينة الشحن قد أبحرت من ميناء بندر عباس الإيراني وتوقفت في هامبورج بألمانيا وبلنسية في إسبانيا قبل أن تصل إلى ميناء جنوة الإيطالي في 17 أكتوبر، حيث عثرت الشرطة على الهيروين الذي تم إخفاؤه في شحنة من طمي البنتونيت.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المحققين لا يمكنهم تحديد متى أو أين تم وضع المخدرات في السفينة.

وسمحت الشرطة لجزء صغير من الشحنة غير المشروعة بمواصلة رحلتها كما كان مخططا لها بشاحنة إلى هولندا.

وتعقبت الشرطة الشاحنة أثناء عبورها سويسرا وفرنسا وبلجيكا قبل أن تصل إلى مدينة روشندال الهولندية.

وعندما وصلت الشاحنة إلى مستودع في الثاني من نوفمبر، داهمت الشرطة الإيطالية والهولندية المبنى واعتقلت رجلين من أصل تركي.

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة لم يكن يعلم على ما يبدو بوجود الهيروين في مركبته.

وقال بيان للشرطة "يستمر التحقيق لاقتفاء أثر كامل الشبكة التي تدير تجارة المخدرات، وهو ما يظهر مرة أخرى أن ميناء جنوة يمثل مفترق طرق مهما لشحنات المخدرات المتجهة إلى بقية أنحاء أوروبا".