الكشف عن هوية مطلق النار في هجوم كاليفورنيا

المصدر: رويترز

حددت السلطات الأميركية الخميس هوية المسلح الذي أطلق النيران في حانة في لوس أنجليس في جنوب كاليفورنيا ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، وهو عنصر سابق في قوات البحرية الأميركية عمره 28 عاما.

وقال مسؤول الشرطة في دائرة فنتورا جيف دين إن مطلق الرصاص يدعى ديفيد لونغ.

وأوضح "لقد سبق وتعاملنا مرارا مع لونغ خلال السنوات الماضية، حوادث صغيرة وتصادم مروري".

وأشار إلى أن الشرطة استدعيت إلى منزله في ابريل الفائت اثر شكوى عن احداثه ازعاجا موضحا أن عناصر الشرطة "شعروا بأنّه ربما يعاني من اضطرابات نفسية".

وعثر على المشتبه به مقتولا اثر اقتحامه حانة بورديرلاين في بلدة ثوسند أوكس الراقية في في لوس أنجليس حيث كان ينظم حفل طلابي.

وأوضح دين "نعتقد أنّه قتل نفسه".