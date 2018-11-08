إحباط مخطط لاغتيال رئيس الوزراء الإسباني

المصدر: د ب أ

أكدت السلطات الإسبانية اليوم الخميس أن الشرطة أحبطت هجوما كان يستهدف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وكتبت شرطة كتالونيا تغريدة قالت فيها إنها ألقت القبض على رجل " أراد قتل" سانشيز"، وعثرت على مخبأ للأسلحة في منزله.

وقالت الشرطة في بيان منفصل في برشلونة إنه تم إلقاء القبض على الرجل منذ ثلاثة أسابيع في بلدة تيراسا للاشتباه في تخطيطه لشن الهجوم.

وتردد أن الرجل كان يريد الانتقام من خطط الحكومة الإسبانية لاستخراج أشلاء الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو ودفنها في مكان آخر. ويشار إلى أن فرانكو مدفون منذ وفاته عام 1975 في نصب تذكاري يقع شمال غرب مدريد .

ويمتلك الرجل ( 63 عاما) رخصة من أجل حيازة كمية الأسلحة الكبيرة التي تم العثور عليها في منزله. ويشار إلى أن الرجل يعمل في شركة أمن خاصة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرجل أعلن عن خططه لاغتيال سانشيز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في كتالونيا إن المتهم مثل بالفعل أمام قاض، وهو محتجز حاليا في سجن في تيراسا.