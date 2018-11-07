ترامب يأمل في لقاء كيم مجدداً وينفي لقاءه مع بوتين في باريس

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون مطلع العام المقبل، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّه ما من داع "للعجلة" في المفاوضات الجارية بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّه يريد تلبية الطلب الرئيسي للكوريين الشماليين والقاضي بتخفيف العقوبات المفروضة عليهم "لكن عليهم أن يكونوا متجاوبين معنا".

كما أكّد الرئيس الأميركي أنّ أيّ لقاء ليس "مقرّراً" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في باريس، وذلك بعد بضع ساعات من إعلان الكرملين أنّ الرئيسين سيجريان محادثات "مقتضبة" في العاصمة الفرنسية على هامش احتفالات 11 نوفمبر في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الاولى.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الابيض غداة انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة "أعتقد أنّ الرئيس بوتين سيكون هناك، (ولكن) لا شيء مقرّراً بيننا. لا أعتقد أنّ أيّ شيء مقرّر بيننا في باريس"، موضحاً أنّه سيعود "سريعاً جداً" إلى الولايات المتّحدة.