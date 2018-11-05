أزمة تجنيد في الجيش البريطاني .. فما هو الحل ؟

المصدر: د ب أ

من المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين أن مواطني دول الكومنولث لن يحتاجوا إلى الإقامة في بريطانيا من أجل الانضمام إلى القوات المسلحة البريطانية وسط أزمة تجنيد.

وستلغي وزارة الدفاع شرط الإقامة لمدة خمس سنوات في بريطانيا قبل أن يحق لمواطني دول الكومنولث التقدم بطلب الانضمام إلى الخدمة العسكرية، حيث تكافح القوات المسلحة لتجنيد عدد كاف من الأفراد لسد النقص الحالي.

ومن المرجح أن يتم إدراج 1350 فرداً إضافياً من دول تشمل أستراليا والهند وكندا كل عام.

وستشرع كل من القوات البحرية والجوية في العملية على الفور، بينما سيبدأ الجيش عمليات القبول اعتبارا من مطلع العام المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة برس أسوسييشن البريطانية للأنباء اليوم الاثنين.