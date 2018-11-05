عدائية إيران تحت مقصلة العقوبات المشددة اليوم

المصدر: عواصم - وكالات

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران التي تستهدف 700 من الأفراد والكيانات الإيرانية حيز التنفيذ اليوم، لتكون واشنطن بذلك قد أعادت كل العقوبات التي كانت مفروضة من قِبلها وحلفائها الأوروبيين قبل توقيع الاتفاق النووي 2015، لكنها هذه المرة تُفرض بشكل منفرد، بهدف إلزام طهران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية ودعمها للإرهاب، ووقف برنامج الصواريخ الباليستية.

وتشمل حزمة العقوبات الجديدة عقوبات على النفط والمصارف وقطاع الشحن. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على «تويتر»: «هدفنا إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية». وشدد على أن «هذه العقوبات كان لها بالفعل تأثير هائل».

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