ضغط دولي متصاعد على إيران قبيل العقوبات

المصدر: عواصم ـ وكالات

تصاعد الضغط الدولي على طهران عشية بدء سريان مفعول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي تبدأ بعد غد الأحد، وتشمل العديد من المجالات، على نحو موجع لنظام الملالي.

في السياق، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الدول الأوروبية إلى الانضمام للولايات المتحدة في العقوبات ضد نظام إيران، وأشار بومبيو إلى أن محاولة طهران ارتكاب جرائم اغتيال داخل الدنمارك، التي سبقتها أعمال مماثلة في فرنسا وألبانيا، تؤكد صحة التوجه السياسي الأميركي بالتشدد مع إيران.

كما حضّ مشرّعون بمجلس الشيوخ الأميركي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ممارسة «أقصى قدر من الضغط» على إيران. وينظر هؤلاء في مشروع قانون من شأنه أن يدفع إدارة ترامب إلى التأكد من عزل إيران عن الخدمة المالية الرئيسة الدولية «سويفت».

وذكر بيان لدول رابطة الشمال الاسكندنافية، أنها تدرس معاقبة إيران إزاء تخطيط عملائها وأجهزة استخباراتها لعمليات إرهابية واغتيالات ضد معارضي النظام الإيراني على الأراضي الدنماركية.

في الغضون، أكد د. عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن «النظام في إيران مصمم على تصدير ثورته وأفكاره الدينية المتطرفة وتهديد دول الجوار، منتهكاً جميع المواثيق والقوانين الدولية»، مؤكداً ضرورة مواجهة النفوذ الإيراني المهدّد لحركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.

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