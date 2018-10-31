مقتل مسؤولين كبار في تحطم مروحية بأفغانستان

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤول محلي أن مسؤولين أفغان كبارا من بين 18 شخصا على الأقل قتلوا بعد سقوط مروحية في إقليم فرح غرب أفغانستان.

وكان رئيس المجلس الاقليمي، فريد أحمد باختاوار والعضوة بالمجلس الاقليمي، جميلة أميني ونائب قائد الفيلق، نعمة الله خليل من بين القتلى، وفقاً لما ذكره خير محمد نور زاي، أحد أعضاء المجلس الاقليمي.

وأضاف نور زاي أن مروحيتين عسكريتين أفغانيتين كانتا متجهتين من العاصمة الاقليمية إلى إقليم هيرات، عندما اصطدمت واحدة منهما بجبل في منطقة أنار دارا، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

ونقلت قناة "طلوع" التلفزيونية المحلية عن مسؤول عسكري قوله إن 20 شخصا قتلوا في الحادث.