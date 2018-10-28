الرئيس الأيرلندي الحالي هيجينز يفوز بولاية ثانية

المصدر: د ب أ

فاز الرئيس الأيرلندي الحالي مايكل دي هيجينز بفترة ولاية ثانية مدتها سبع سنوات السبت، بعدما حصل على أغلبية واضحة من الأصوات، بحسب النتائج النهائية.

وبعد حملة ناجحة لإعادة انتخاب الرئيس والشاعر الأيرلندي، تم إعلان انتخاب هيجينز رسميًا لمنصب رئيس أيرلندا في قصر دبلن.

وتمكن هيجينز من حصد أكثر من 800 ألف صوت من أصل 1.4 مليون صوت في تصويت الجمعة، وفقا لما ذكرته محطة "آر تي إي" الحكومية.

وقال هيجينز في كلمة بعد إعلان النتائج "اختار المواطنون النسخة الايرلندية التي يفضلونها... سأكون رئيسا لكل المواطنين".

وهنأ رئيس الوزراء ليو فارادكار الرئيس هيجينز، عبر تويتر على فوزه شبه المؤكد بالمنصب الشرفي عقب انتخابات الجمعة.