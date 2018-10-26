السلطات الأميركية تحتجز شخصاً على صلة بالطرود المشبوهة

المصدر: د ب أ

أكدت وزارة العدل الأميركية احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بمجموعة من الطرود المشبوهة، التي تم إرسالها إلى عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بالحزب الديمقراطي المعارض وإلى شبكة سي إن إن الإخبارية وشخصيات أخرى في الأيام القليلة الماضية.

وقالت سارة إسجور فلوريس، المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية إن المزيد من التفاصيل ستصدر خلال الساعات القادمة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية، عن فلوريس قولها على تويتر إن وزارة العدل تعتزم عقد مؤتمر صحفي في الساعة 2:30 مساء اليوم بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش).

وتم إرسال 12 طردا مشبوها احتوى بعضها على مواد قنابل أنبوبية إلى شخصيات من بينها الرئيس السابق باراك أوباما ورجل الأعمال الخيرية الملياردير جورج سوروس. في حين لم ترد بلاغات عن حدوث إصابات.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تم إطلاعه اليوم الجمعة على التطورات من قبل رئيس الأركان جون كيلي ومسؤولي إنفاذ القانون.

وبعد أن دعا في البداية إلى الوحدة الوطنية هذا الأسبوع حيث تم اكتشاف الطرود المتفجرة، بدأ ترامب في إلقاء اللوم على وسائل الإعلام في تأجيج الانقسامات بالبلاد. وأشار اليوم الجمعة إلى شبكة "سي إن إن" التي كانت هدفا لهذه السلسلة من الطرود.