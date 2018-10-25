ترامب يحرك الجيش لمواجهة قافلة مهاجرين

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، إرسال مئات من العسكريين إلى الحدود مع المكسيك لمنع دخول قافلة مهاجرين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إنه "يحرك الجيش" لحماية الحدود الأميركية حيث تواصل قافلة من المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى السفر، عبر المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب على تويتر "أحرك الجيش من أجل حالة الطوارئ الوطنية هذه.. سيتم إيقافهم!".

وواصل آلاف من الرجال والنساء والأطفال الساعين للفرار من العنف والفقر والفساد في بلدانهم رحلتهم الشاقة باتجاه الحدود الأميركية البعيدة.

وسار الناس تحت ضوء القمر المكتمل ليلة الخميس، من منطقة ماباستبيك القريبة من حدود غواتيمالا في جنوب المكسيك.

وقال مسؤول بالبلدة إن 5300 مهاجر كانوا في ماباستبيك مساء الأربعاء، فيما بدأت مجموعة أخرى مؤلفة من ألف شخص رحلة مشابهة من غواتيمالا.