الأمم المتحدة: حظر فرنسا للنقاب ينتهك حقوق الإنسان

المصدر: رويترز

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناع اللجنة بالحظر وأنها أمرتها بمراجعة التشريع.

وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف ‘العيش معا‘ في المجتمع".

وقالت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، إن أمام فرنسا 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.