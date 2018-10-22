روسيا: انسحاب أميركا من المعاهدة النووية يهدد العالم

المصدر: رويترز

قال الكرملين اليوم، إن العالم سيصبح مكانا أكثر خطرا إن انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى.

وأكد أن روسيا ستضطر لاتخاذ إجراءات لاستعادة توازن القوة النووية في حال انسحاب أميركا من المعاهدة، مشيرا إلى أن روسيا لن تكون البادئة في مهاجمة أي أحد.

وأضاف الكرملين أن أميركا نفسها تخالف معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إن موسكو تتوقع من واشنطن أن تقدم تفسيرا لاعتزامها الانسحاب من معاهدة نووية تاريخية تعود لحقبة الحرب الباردة وتقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بسبب انتهاك روسيا لها، وهو ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية.