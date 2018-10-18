ارتفاع حصيلة مذبحة كلية شبه جزيرة القرم إلى 68 قتيلا وجريحا

المصدر: د ب أ

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزيرة الرعاية الصحية الروسية، الأربعاء، قولها إن 19 شخصا قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين في إطلاق نار في كلية بمنطقة شبه جزيرة القرم.

ونقلت قناة (روسيا 24) التلفزيونية عن الوزيرة فيرونيكا سكفورتسوفا قولها إن " 68 شخصا هم حصيلة هذا الهجوم، توفي 19 منهم. وتلقى ستة أشخاص رعاية طبية في المكان، بينما نقل الباقون إلى المستشفى".

وأضافت الوزيرة أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة إثر الانفجار الذي وقع في كلية كيرتش التقنية (بوليتيكنك).

وتابعت سكفورتسوفا :"جميع (الإصابات) معقدة. الجروح ملوثة لأن الشظايا الصغيرة تسببت في التهاب الأنسجة. الوضع صعب للغاية".