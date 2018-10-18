السجن 25 عاما لأميركي أحرق مسجدا في تكساس

المصدر: رويترز

قالت السلطات الأميركية إن رجلا أدين بجريمة كراهية تتعلق بإضرام النيران في مسجد في تكساس حكم عليه بالسجن لما يقرب من 25 عاما أمس الأربعاء وأضافت أن المتهم تصرف بدافع الكراهية والحقد.

وأضرم مارك بيريس (26 عاما) النيران في المركز الإسلامي في فيكتوريا والذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي هيوستن في عام 2017. واعتبرت منظمات حقوقية إسلامية الجريمة بأنها جزء من موجة متنامية من التعصب تجاه المسلمين في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن الرجل أدين في يوليو تموز بجريمة كراهية بإحراق المركز الإسلامي في فيكتوريا في 28 يناير 2017 كما أدين باستخدام النيران لارتكاب جناية اتحادية وحيازة جهاز تدمير غير مسموح به فيما يتعلق بواقعة منفصلة لكن لها صلة بالحادث.

وذكر مكتب النائب العام الأميركي لمنطقة جنوب تكساس أن القاضي جون ريني قال أثناء النطق بالحكم إن جرائم الكراهية "سرطان لمجتمعنا" وإنه "يجب عدم التساهل مع هذا السلوك في مجتمعنا".وأعيد بناء المسجد بعد فيض من التبرعات لإعادته إلى ما كان عليه.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه عندما علم بيريس بأن الجالية المسلمة في فيكتوريا جمعت أموالا لإعادة بناء المسجد أبلغ أحد الشهود بأنه سيحرق المسجد مجددا إذا أعيد بناؤه.