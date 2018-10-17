ترامب سيترشح لولاية ثانية في 2020

المصدر: (أ ف ب)

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سيكون مرشحا لولاية ثانية من أربع سنوات في العام 2020، مبددا بذلك التكهنات حول نواياه.

وقال الرئيس الاميركي لشبكة "فوكس بيزنس" ردا على سؤال حول رغبته في الترشح "نعم، مئة بالمئة".

وحول منافسيه المحتملين أشار الى الملياردير مايكل بلومبيرغ الذي لم يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية وأعلن للتو أنه سجل نفسه مجدداً كديموقراطي، لكنه اعتبر أن فرصه ضئيلة بالفوز.

وأضاف الرئيس الاميركي "هناك الكثير من الأشخاص الذين سيترشحون، أتوقع أشخاصاً سيئين بالفعل".

وحول احتمال ترشح مايكل افيناتي محامي الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة، رد ترامب "لا أعتقد أنه شخص جدي".

وكان الرئيس الاميركي قلب موازين السياسة الاميركية مع فوزه المفاجئ في العام 2016 على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وحتى قبل أن يبدد نتائج توقعات استطلاعات الرأي بفوز سهل لكلينتون، تمكن ترامب من هزيمة عدد من المرشحين الجمهوريين التقليديين للوصول إلى تسمية الحزب الجمهوري له كمرشح للرئاسة.