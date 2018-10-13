الإعصار ليزلي يقترب من إسبانيا والبرتغال

المصدر: رويترز

قالت السلطات الإسبانية إن من المتوقع أن يضرب الإعصار ليزلي شبه جزيرة أيبيريا خلال ساعات مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة بعد أيام من فيضانات مدمرة في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن من المرجح بدرجة كبيرة أن يضرب الإعصار المناطق المحيطة بالعاصمة البرتغالية لشبونة قبل أن يتحرك عبر شبه الجزيرة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة.

وقبل أيام لقي 12 شخصا حتفهم في الفيضانات في مايوركا بالبحر المتوسط.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن ليزلي وهو الآن إعصار من الدرجة الأولى يتوقع أن يضعف قليلا وهو يتجه شرقا اليوم السبت.