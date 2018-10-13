واشنطن تصدر دليلاً عن أنشطة طهران لتمويل الإرهاب

المصدر: عواصم - وكالات

أطلقت شبكة مكافحة الجرائم المالية «فينسن» بوزارة الخزانة الأميركية، دليلاً شاملاً عن نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب.

وذكرت الخزانة الأميركية «أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم السلوك الخبيث»، والذي يشمل «دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النظام السوري وغيرها من أعمال زعزعة الاستقرار».

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