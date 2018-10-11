رئيس وزراء اثيوبيا يمارس تمريناً رياضياً مع جنود محتجين

المصدر: د ب أ

أثارت لقطات فيديو اليوم الخميس تظهر رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد أثناء ممارسة تمرين رياضي" الضغط" لتهدئة الجنود المتظاهرين، ثم دعوتهم لتناول العشاء، الدهشة في أنحاء البلاد.

وتجمع حوالى 240 جنديا أمس الأربعاء خارج مكتب ابي للاحتجاج على تدني الأجور، مما تسبب في إثارة قلق بالعاصمة. ثم خرج الزعيم الإصلاحي ليقابل الجنود بنفسه، ووعد بالتعامل مع مخاوفهم.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت أن رئيس الوزراء انضم إلى القوات أثناء ممارسة تمرين الضغط الرياضي.



وقال زينو جمال رئيس لجنة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء وعد في نهاية اليوم بمقابلة المحتجين في وقت قريب للاستماع إلى شكاواهم.