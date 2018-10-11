بومبيو: لاإفراج عن القس أندرو هو الشيء الصحيح الذي ينبغي لتركيا فعله

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن إطلاق محكمة تركية سراح القس الأميركي أندرو برانسون في الجلسة المقبلة يوم الجمعة سيكون خطوة إيجابية والشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

وقال بومبيو في العشاء السنوي للمعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي بواشنطن "إنه الشيء الصحيح الذي يتعين عليهم فعله وهو الشيء الإنساني الذي ينبغي لتركيا القيام به... يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته من العودة إلى الولايات المتحدة قريبا".

وسئل بومبيو عما سيعنيه إطلاق سراح برانسون للعلاقات الأميركية التركية فقال "إنها خطوة مهمة".

وأصبحت قضية برانسون أكثر القضايا الخلافية في نزاع دبلوماسي يزداد حدة بين أنقرة وواشنطن، دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات ورسوم على تركيا.

وبرانسون متهم بأن له صلات بمسلحين أكراد وأنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية انقلاب فاشل عام 2016. وينفي برانسون هذا الاتهام وتطالب واشنطن بالإفراج عنه على الفور.

وأودعت السلطات التركية برانسون السجن ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ أن احتجزته في أكتوبر 2016. ويواجه في حالة إدانته حكما حده الأقصى السجن 35 عاما.

وجرى استبدال رئيس الادعاء في محاكمته الشهر الماضي، وهي خطوة رحب بها محاميه ترحيبا حذرا، قائلا إنها ربما تكون علامة على تغير الإرادة السياسية.

وعلى الرغم من ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب، يشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يملك تأثيرا على القضاء التركي وأن المحاكم ستحدد مصير برانسون.