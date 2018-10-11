واشنطن: 18 مليار دولار أنفقتها إيران لدعم الإرهاب في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير أعدته وزارة الخارجية الأميركية عن حجم نفقات إيران لدعم الإرهاب في كل من العراق وسوريا واليمن، منذ عام 2012، التي بلغت أكثر من 18 مليار دولار.

وأكد التقرير أن العالم يشهد بالفعل عواقب قيام إيران بتزويد عملائها بالصواريخ الباليستية القاتلة، التي أطلق الحوثيون العديد منها تجاه المملكة العربية السعودية، بما في ذلك صاروخان موجهان إلى الرياض في مايو 2018.

وأكدت الخارجية الأميركية في التقرير المكون من 45 صفحة الذي أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران، أن نظام طهران من خلال فيلق القدس التابع للحرس الثوري، نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة عنه في دول المنطقة. وقال التقرير إن أبرز من يتلقون الدعم هم حزب الله اللبناني، وسرايا الأشتر في البحرين، والجماعات المسلحة الشيعية في العراق، والحوثيون في اليمن، وحركة طالبان في أفغانستان.

وأكد التقرير أن إيران مسؤولة عن الهجمات ضد الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها، والبعثات الدبلوماسية في تلك الدول، إضافة إلى محاولة النظام الإيراني تدمير المنطقة من خلال تمويل ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ والتهديدات البحرية والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية. وأشار التقرير إلى استمرار إيواء إيران أعضاء تنظيم القاعدة وتأمين الإقامة والمرور لهم.

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