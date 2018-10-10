ترامب: إيفانكا بديل جيد لنيكي هيلي في الأمم المتحدة

المصدر: (د ب أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ابنته، إيفانكا ترامب، ستكون بديلاً جيداً لـ نيكي هيلي، في منصب سفيرة بلاده بالأمم المتحدة.

وأضاف ترامب عن البدائل المحتملة "لدينا العديد من الأسماء".

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن "الاشخاص الذين يعرفونها، يعرفون أن ايفانكا ستكون مفعمة بالحيوية، لكنكم تعلمون أنني سأتهم فيما بعد بالمحسوبية.."

وتعمل ايفانكا مستشارة في الإدارة الأميركية.

وأشار ترامب أيضاً إلى أنه يجري طرح اسم دينا باول، المسؤولة التنفيذية السابقة في جولدمان ساكس والمستشارة السابقة في البيت الأبيض، لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيلي في البيت الأبيض وهي تقف إلى جانب الرئيس دونالد ترامب، تنحيها عن منصبها في نهاية العام.

وأثنى ترامب وهيلي كل منهما على الآخر أمام وسائل الإعلام، حيث وصفها ترامب بأنها "صديقتي" ، وقالت هيلي إنه "شرفً مدى الحياة " أن أعمل سفيرة.