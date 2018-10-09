ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هايتي إلى 15 شخصاً

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال، الذي ضرب هايتي الأحد ، إلى 15 شخصاً، حسبما أفادت سلطات الدفاع المدني.

وقالت إدارة الدفاع المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أكثر من 330 شخصاً قد أصيبوا جراء هذا الزلزال، فضلاً عن تدمير أو تضرر أكثر من سبعة آلاف منزل في الجزء الشمالي والغربي من البلاد.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 9ر5 مقياس ريختر على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مدينة بورت دي بيه وعلى عمق 3ر15 كيلومترا، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركي.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب هايتي في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص.