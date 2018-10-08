الصين تعلن أن رئيس الإنتربول المستقيل "تلقى رشاوى"

أعلنت الصين اليوم الاثنين أن رئيس منظمة الشرطة الدولية " الإنتربول " المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي "تلقى رشاوى"، وذلك بعد ساعات على إعلانها أنها وضعته قيد التحقيق.

وقالت وزارة الامن العام في بيان إن مينغ "تلقى رشاوى ويشتبه في أنه انتهك القانون" بدون اعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات. وكان الانتربول أعلن الاحد استقالة رئيسه الذي فقد أثره منذ أكثر من عشرة أيام بعد عودته الى الصين.

كانت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) أعلنت أمس الأحد استقالة رئيسها الصيني مينغ هونغ وي، الذي تردد أنه مفقود قبل أسبوع والذي تقول بكين إنه يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.

وقال الإنتربول في بيان "تلقت المنظمة اليوم الموافق السابع من أكتوبر، في مقر أمانتها العامة في ليون بفرنسا، استقالة من مينغ هونغ وي من منصب الرئيس وهي استقالة نافذة بصورة فورية".

وأضاف البيان أن كيم جونج يانج، وهو من كوريا الجنوبية، سيقوم على الفور بمهام الرئيس لحين تعيين رئيس جديد للمنظمة خلال اجتماعها المقرر في دبي في الفترة بين 18 و21 نوفمبر تشرين الثاني.