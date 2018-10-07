"الشيوخ الأميركي" يصوّت لمصلحة تعيين كافانو في المحكمة العليا

المصدر: د ب أ

صوت مجلس الشيوخ، أمس السبت، في صالح تأكيد تعيين بريت كافانو (53 عاما) عضوا في المحكمة العليا الأميركية مدى الحياة بأغلبية ضئيلة، وكانت معظم الأصوات من الأعضاء الجمهوريين، بعد أسابيع من النقاش المثير للنزاع الذي كشف انقسامات شديدة في البلاد.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 50 صوتا لصالح كافانو مقابل 48 ضده. وصوّت عضو واحد فقط في الحزب الديمقراطي المعارض بالموافقة على تأكيد تعيين كافانو، الذي يواجه مزاعم بالاعتداء الجنسي، كان قد نفاها وزعم أنها جزء من مؤامرة حزبية من جانب اليسار لإبعاده عن منصة المحكمة.

ومن المتوقع أن يغير القاضي المحافظ، الذي عمل محاميا للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، التوازن في المحكمة بشدة لصالح تيار اليمين لجيل كامل، الأمر الذي قد يؤثر على مجموعة من القضايا، بما في ذلك الرعاية الصحية وتمويل الحملات الانتخابية وحقوق المرأة.

وتعطل التصويت، الذي كان يرأسه نائب الرئيس مايك بنس، لفترة وجيزة عندما دخل المتظاهرون إلى القاعة وهتفوا "عار عليك".

ويقول معارضو كافانو إن التصويت أُجري بسرعة من دون إجراء تحقيق مناسب بشأن مزاعم الاعتداء الموجهة ضده.

إلى ذلك، هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ أمس السبت لتصويته لصالح تأكيد تعيين بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أشيد بمجلس الشيوخ الأميركي وأهنئه على تأكيده (تعيين) مرشحنا العظيم، القاضي بريت كافانو، بالمحكمة العليا في الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق اليوم، سوف أوقع على تفويض تعيينه، وسيؤدي القسم رسميا... إنه أمر مثير جدا".