بولتون: واشنطن ستجبر الدول على وقف استيراد النفط الإيراني

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن إيران والجماعات الإرهابية تمثّل أبرز تهديد للولايات المتحدة ولمصالحها في الخارج.

وأشار بولتون في تصريحات صحفية إلى أن بلاده تواجه أيضاً تهديدات من إيران، التي وصفها بأنها الممول الرئيس العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979. وأكد بولتون أن الإدارة الأميركية تهدف إلى إجبار كل الدول المستوردة للنفط الإيراني على وقف مشترياتها تماماً. وأضاف: هدفنا هو عدم منح إعفاءات من العقوبات، وأن تنخفض صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى الصفر.

لا أقول إننا سنحقق ذلك بالضرورة، لكن لا يجب أن يكون لدى أي أحد أوهام بشأن ذلك الهدف. وتابع قائلاً: يمكنكم النظر في إمكانية الخفض الذي يؤدي إلى الصفر.. ربما لا يجب أن يحدث ذلك على الفور.

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