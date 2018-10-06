بولتون: إيران مموّل الإرهاب في المنطقة

المصدر: ■ واشنطن- وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، إن الجماعات الإرهابية تمثل أكبر تهديد عبر الحدود للولايات المتحدة ولمصالحها في الخارج، ووصف إيران بأنها المموّل الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي، مشدداً على أن بلاده ستجبر كل مستوردي النفط الإيراني لإيقاف مشترياتهم.

ولدى تقديمه استراتيجية بلاده لمكافحة الإرهاب، والتي تركز أيضاً على إيران، قال بولتون للصحافيين: «الجماعات الإرهابية تمثل أبرز تهديد عبر الحدود للولايات المتحدة ولمصالحها في الخارج»، وأضاف، إن بلاده تواجه أيضاً تهديدات من إيران التي وصفها بأنها المموّل الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979.

وأكد بولتون، أن الإدارة الأميركية تهدف إلى إجبار كل الدول المستوردة للنفط الإيراني على وقف مشترياتها تماماً.

وقال بولتون: «هدفنا هو عدم منح إعفاءات من العقوبات وأن تنخفض صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى الصفر. لا أقول إننا سنحقق ذلك بالضرورة، لكن يجب ألا يكون لدى أي أحد أوهام بشأن ذلك الهدف». وتابع قائلاً: «يمكنكم النظر في إمكانية الخفض الذي يؤدي إلى الصفر.. ربما يجب ألا يحدث ذلك على الفور».