القبض على ملاح بالبحرية الأميركية في تحقيق بشأن مظاريف مريبة

المصدر: رويترز

قال مكتب الادعاء بمدينة سولت ليك إن مكتب التحقيقات الاتحادي ألقى القبض على ملاح بالبحرية الأميركية كمشتبه به في تحقيق يتعلق بمظاريف بريدية أرسلت إلى مسؤولين أميريكيين كبار ويخشى من احتوائها على مادة الريسين السامة.

وقالت ميلودي ريدالش المتحدثة باسم مكتب الادعاء أمس الأربعاء إنه ألقي القبض على وليام كلايد آلن (39 عاما) في منزله في لوجان بولاية يوتا وإن الاتهامات ستوجه إليه يوم الجمعة.

وقال مصدر آخر بأجهزة إنفاذ القانون إن آلن يخضع للتحقيق في أمر خطابات أرسلت إلى مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وللرئيس دونالد ترامب.

وصرح مسؤولون أميركيون أمس الأربعاء بأنهم استبعدوا عامل الإرهاب في القضية التي أرسلت فيها المظاريف يوم الثلاثاء إلى منشأة لفرز الرسائل تابعة للكونجرس، مما أثار القلق من احتمال احتوائها على الريسين.

وقالت متحدثة باسم البنتاجون إن الفحوص أظهرت أن المخاوف كانت ناجمة عن آثار بذور الخروع التي يستخلص منها الريسين، وليس من المادة السامة نفسها.

والريسين يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع ولكن الأمر يستلزم اتخاذ إجراء معين لتحويله إلى سلاح بيولوجي. ويمكن للريسين أن يسبب الوفاة خلال فترة ما بين 36 و72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة في حجم رأس الدبوس. ولا يوجد ترياق معروف لهذا السم.

وإحدى الرسائل كانت موجهة لوزير الدفاع جيم ماتيس. وقال جهاز الأمن الأمريكي إنه يحقق في "مظروف مريب" موجه إلى ترامب وتم تسلمه يوم الاثنين، لكنه لم يدخل البيت الأبيض.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في أمر "مواد كيميائية خطرة محتملة" في لوجان الواقعة على بعد 106 كيلومترات إلى الشمال من مدينة سولت ليك. وخدم آلن في البحرية الأميركية من أكتوبر 1998 حتى أكتوبر 2002، وترك الخدمة كملاح تحت التدريب، وفقا للقسم الإعلامي بالبحرية الأميركية.