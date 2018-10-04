البنتاجون يكشف عن احتواء رسالة مشبوهة موجهة إلى ترامب على مادة سامة

المصدر: د ب أ

كشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) دانا وايت أمس الأربعاء عن احتواء رسالة مشبوهة كانت موجهة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "بذور الخروع التي تشتق منها مادة الريسين"، وهي مادة سامة للغاية تستخدم في الهجمات الإرهابية.

وصرحت وايت للصحفيين "وفقا لتحليلنا الأولي، كانت المادة بذور الخروع، والتي تشتق منها مادة الريسين. مكتب التحقيقات الاتحادي لا يزال يقوم بالتحقيق".

وقال جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس إن الرسالة الموجه إلى ترامب وصلت أمس الأول الإثنين ، لكن لم يتم استلامها "في البيت الأبيض، ولم تدخل البيت الأبيض على الإطلاق".

وتردد أن الرسالة كانت موجهة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس العمليات البحرية جون ريتشاردسون

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