بالفيديو.. تيريزا ماي تلتحق بمنصة الخطابة راقصةً

المصدر: البيان الالكتروني

التحقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمنصة القاء خطابها أمام أعضاء حزب المحافظين في برمنجهام أمس راقصة على أنغام أغنية (Dancing Queen) لفرقة (Abba) البريطانية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي تبين فيها رئيسة الوزراء البريطانية عن موهبتها في الرقص، حيث سبق لها وأن شاركت طلاب مدرسة بريطانية في كيب تاون، الرقص على أنغام الموسيقى المحلية، خلال زيارتها لجنوب افريقيا في أغسطس الماضي.

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