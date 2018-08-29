(فيديو) تيريزا ماي راقصةً في جنوب أفريقيا

المصدر: البيان الالكتروني

خلال الزيارة التي تقوم بها إلى جنوب أفريقيا، قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتعلم بعض حركات الرقص المحلي على أنغام الموسيقى المحلية، وذلك مباشرة بعد زيارتها إلى إحدى المدارس البريطانية في كيب تاون، حيث تحدثت إلى طلاب ثانوية مكسي عن طموحاتهم المستقبلية.

ماي جربت الرقص المحلى واستمتعت بالموسيقى والرقص قبل أن تستعيد زمام الأمور وتعود إلى فحوى زيارتها إلى جنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية مع القارة السمراء، خاصة بعد مرحلة خروج لندن من الإتحاد الأوروبي المقررة في مايو 2019.

وأعلنت ماي، التي تراهن حسب "يورونيوز" على القارة الإفريقية عن غلاف مالي بمبلغ 4.4 مليار يورو للإستثمار في أفريقيا، قائلة إن بلادها ترغب في أن تصبح أول مستثمر في أفريقيا، وأكدت من جنوب أفريقيا أول محطة لها في زيارتها رفيعة المستوى التي ستشمل كلا من نيجيريا وكينيا، "أستطيع ان أعلن اليوم عن طموح جديد، أرغب بحلول 2022 أن تصبح المملكة المتحدة المستثمر الأول لدول مجموعة 7 في أفريقيا".

تابعت ماي في خطابها أمام المستثمرين جنوب الأفريقيين في كاب تاون: "أرغب في بناء شراكة جديدة بين المملكة المتحدة وأصدقائنا الإفريقيين مبنية على الأمل والأمن المتبادل".