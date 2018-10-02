كونتي يرد على تصريحات مسؤول إيطالي حول الخروج من اليورو

المصدر: د ب ا

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بأن إيطاليا ملتزمة باليورو، وذلك عقب أن قال عضو بالائتلاف الشعبوي الحاكم إن البلاد سوف تكون أفضل حالا إذا تركت العملة الأوروبية الموحدة.

وكتب كونتي على صفحته على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي "إيطاليا عضو مؤسس بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأنا أريد أن أؤكد هذا: اليورو هي عملتنا وهي غير قابلة للإلغاء".

وأضاف" أي بيان آخر يقدم تقييما مختلفا يجب اعتباره على أنه رأي حر واختياري لا يتعلق بسياسة الحكومة التي اترأسها".

وكان كلاوديو بورجي، الذي ينتمي لحزب الرابطة، قد قال في وقت سابق "أنا مقتنع تماما أن إيطاليا في حال تبنيها عملتها الخاصة بها سوف تحل معظم مشاكلها، ليس كلها بالطبع".

اقرأ أيضا

ذعر في الأسواق بعد تصريحات مسؤول إيطالي حول الخروج من اليورو