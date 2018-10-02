ذعر في الأسواق بعد تصريحات مسؤول إيطالي حول الخروج من اليورو

المصدر: د ب ا

أثار عضو بارز بالائتلاف الحاكم الشعبوي في إيطاليا الذعر في الأسواق المالية اليوم الثلاثاء، بعدما قال إن بلاده سوف تكون أفضل حالا إذا خرجت من منطقة اليورو.

وقال كلاوديو بورجي لبرنامج إذاعي بشبكة راي " أنا مقتنع تماما أن إيطاليا في حال تبنيها عملتها الخاصة بها سوف تحل معظم مشاكلها، ليس كلها بالطبع".

ويترأس بورحي لجنة الموازنة بمجلس النواب، كما أنه يشغل منصب مستشار اقتصادي لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المتشدد.

أكد بورجي في تدونيات أنه يعرب عن أرائه الشخصية المعروفة، التي يشاركونه فيها الذين " ليسوا ضمن الأحزاب الحاكمة ".

وتسببت تصريحات بورجي الإذاعية في ارتفاع مؤشر يقيس فرق العائدات بين السندات الإيطالية والألمانية ذات الـ10 أعوام.

وقفز المؤشر فوق 300 نقطة أساسية، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014، مقارنة بـــ 282 عند الإغلاق أمس الاثنين. من ناحية أخرى، بدأ المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو التداول متراجعا بنسبة 1.5%.

ووصف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي تعليقات النائب بأنها "غير لائقة على الإطلاق"، وذلك على هامش لقاء وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

وقال" نعلم أن الإيطاليين مرتبطون للغاية باليورو. هم يعلمون أنه يحميهم. لذلك دعونا لا نعزز بعض الشائعات حول بعض الأفكار غير الملائمة".