تركيا تعتقل 417 شخصاً لتورطهم في غسل أموال

المصدر: د ب أ

أصدر ممثلو الادعاء في تركيا أوامر اعتقال بحق 417 مشتبها بهم، في إطار تحقيق في غسل أموال، يتعلق بتحويل عملات أجنبية تقدر بملايين الليرة التركية، إلى آلاف الحسابات البنكية في الخارج.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مكتب الادعاء في اسطنبول القول إن غالبية متلقي الاموال، هم رعايا إيرانيون يعيشون في الولايات المتحدة.

ويزعم أن المشتبه بهم أرسلوا نحو 5ر2 مليار ليرة (415 مليون دولار) من العملات الأجنبية إلى 28 ألف و88 حسابا مصرفيا في الخارج، منذ الاول من يناير من عام 2017، فصاعدا، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".

وانتشرت فرق شرطة اسطنبول في 40 محافظة واحتجزت 280 شخصا، في مداهمات جرت اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة الانباء التركية.

وقال البيان إن هناك 103 من بين 417 شخصا - صدرت بحقهم أوامر اعتقال بتهمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من التهم - يحملون الجنسية الايرانية.