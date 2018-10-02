ميركل وبوتين أكثر شعبية من ترامب في 25 دولة بالعالم

المصدر: د ب أ

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "بيو" لاستطلاعات الرأي ونشرت يوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظيان بشعبية أكبر بكثير من الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وشملت الدراسة أكثر من 26 ألف شخص في 25 دولة.

وبسؤالهم كيف ينظرون إلى خمسة من زعماء العالم، قال 52% إنهم لديهم ثقة في ميركل لأن تفعل الشيء الصواب فيما يتعلق بالشؤون العالمية، وذلك مقابل 27% فقط قالوا نفس الشيء عن ترامب.

وفي الواقع، كان الرئيس الأميركي في المرتبة الأدنى بين الزعماء الخمسة. وضمت القائمة أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما حصل ترامب على أدنى مستوى من القبول في المكسيك، حيث أعرب 6٪ فقط ممن شملتهم الدراسة عن ثقتهم في قيادته، في حين كانت إسرائيل استثناءً نادراً للسلبية العامة تجاه الرئيس الأميركي.

فبعد عام من قرار ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ارتفعت نسبة تأييده إلى 69% في إسرائيل، مقابل 56 % العام الماضي.

وكانت ميركل الأكثر شعبية في هولندا، حيث نظر إليها 85 % بشكل إيجابي ، بينما كانت على النقيض من ذلك في اليونان، حيث أعرب 15% فقط ممن شملتهم الدراسة عن ثقتهم بها.

وكان الاستياء من الولايات المتحدة في عهد ترامب أكثر وضوحا بين بعض أقرب الحلفاء، وفقا للدراسة ، حيث أعرب 9% فقط من الفرنسيين عن ثقتهم في ترامب مقابل 25% من الكنديين.

وعلى الرغم من تراجع صورة البلاد في الخارج منذ انتخاب ترامب في عام 2016 ، فإن النظرة إلى الولايات المتحدة لا تزال إيجابية ، حيث أعرب متوسط 50٪ من جميع الدول التي شملتها الدراسة عن رأي إيجابي في الولايات المتحدة ، مقابل 43٪ ممن لديهم وجهة نظر غير إيجابية.

وشملت الدراسة 26 ألفا و112 شخصا في 25 دولة خلال الفترة من 20 مايو حتى 12 أغسطس.