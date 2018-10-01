ترامب: بصدق لم أتناول الكحول في حياتي

المصدر: (د ب أ)

في مفاجأة من العيار الثقيل صرح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية أنه لم يتناول الكحول مطلقاً وأنه لو فعل لربما أصبح أسوأ (شخص) في العالم؟".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه لم يتناول الكحول في حياته "مطلقا."

جاء ذلك في تصريحات لترامب في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض اليوم، في معرض رده على سؤال حول سلوك مرشحه للمحكمة العليا بريت كافانو يتعلق بتناول الكحوليات.

وقال ترامب:" أستطيع أن أقول بصدق إنني لم أتناول الكحول في حياتي... إن إحدى خصالي الطيبة أنني لا أشرب... لسبب ما لم أشرب الكحول قط".

وتساءل ترامب:" هل يمكنكم أن تتصوروا مدى الفوضى التي سأكون عليها لو فعلت ذلك، ربما أصبحت أسوأ (شخص) في العالم؟".