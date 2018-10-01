الكوريتان تشرعان في إزالة الألغام الأرضية بالمنطقة الحدودية الفاصلة

المصدر: د ب أ

بدأت الكوريتان اليوم الاثنين أعمالهما لإزالة ألغام أرضية في أجزاء من المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين للحد من التوترات ومنع الاشتباكات العرضية.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم إن القوات الكورية الجنوبية دخلت المنطقة منزوعة السلاح صباح اليوم الاثنين لإزالة الألغام حول قرية بانمونجوم الحدودية ومنطقة أخرى في الخطوط الأمامية، حيث يخططون لإجراء أول عمليات بحث مشتركة مع كوريا الشمالية عن جنود قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 - 1953). بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب " .

وبدأت قوات البلدين في إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة(جى إس إيه)داخل المنطقة منزوعة السلاح، وفي أجزاء من منطقة تشيوروون بمقاطعة جانجوون، حيث تعتزم القوات العمل معا خلال العام المقبل للبحث عن جثث الجنود المفقودين منذ الحرب الكورية في هذه المنطقة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد التقيا في بيونج يانج الشهر الماضي، واتفقا على " إزالة جميع المخاطر التي يمكن أن تسبب وقوع حروب في شبه الجزيرة الكورية".

وقالت يونهاب إنه من المقرر استمرار العمل في المنطقة لمدة 20 يوما، ومن المتوقع أن تقوم الكوريتان خلال تلك الفترة وقيادة الأمم المتحدة بمواصلة المناقشات حول الكيفية التي سوف تعمل بها القوات في المستقبل.