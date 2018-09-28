تصادم طائرتين عسكريتين في نيجيريا

المصدر: (رويترز)

قال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية اليوم الجمعة إن حادث تصادم وقع بين طائرتين عسكريتين أثناء تدريب على عرض للطيران، لكنه لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وقال شهود إنهم رأوا تصادم جناحي الطائرتين في الجو فوق العاصمة أبوجا بينما سقطت طائرة واحدة على الأقل على تل في حي مبابي في المدينة.

وقال أحد الشهود إنه لمح ثلاثة أو أربعة أشخاص يهبطون على الأرض بالمظلات.

وقال إيبيكونلي دارامولا المتحدث باسم القوات الجوية "وقع حادث في الجو لطائرتين تابعتين للقوات الجوية النيجيرية كانتا تشاركان في تدريبات احتفالات عيد الاستقلال الثامن والخمسين. الحمد لله لم نفقد أرواحا".

وتحتفل نيجيريا بعيد الاستقلال عن بريطانيا في الأول من أكتوبر .