ترامب ينفي أن يكون الحضور في الأمم المتحدة سخر منه

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن قادة الدول المجتمعين للاستماع إلى كلمته أمام الأمم المتحدة ضحكوا معه وليس للسخرية منه عندما أشاد بحصيلة أداء إدارته.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "لقد أمضينا وقتا ممتعاً"، مضيفاً "لم يكونوا يسخرون مني بل يضحكون معي" مشدداً على أن "الناس أمضوا وقتاً ممتعاً معي".

ووقع الحادث عندما ألقى ترامب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.

وكانت كلمة ترامب في البدء أشبه بخطاب حملة قبل الانتخابات التشريعية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وتباهى بأن "إدارته تمكنت في غضون أقل من عامين من تحقيق أكثر من أي إدارة أخرى تقريبا في تاريخ البلاد".

وسُمعت عندها بعض الضحكات في القاعة فقطع ترامب كلمته ليقول "هذا صحيح" وعندها كان الضحك مسموعاً بشكل أوضح، فابتسم ترامب وقال "لم أكن أتوقع مثل رد الفعل هذا لكن لا مشكلة".

وركز الاعلام بعدها على أن العالم يهزأ من ترامب لكن الرئيس الأميركي شدد الاربعاء على أنه تواصل مع جمهور ليس معروفاً بميله للمزاح قائلا "أشخاص لا يميلون الى التصفيق أو الابتسام".