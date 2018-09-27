ترامب: أنا معجب بـ "كيم" ولا أحب "نافتا"

المصدر: وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّه لو لم ينتخب رئيسا للولايات المتحدة "لكانت الحرب" مع كوريا الشمالية ولقتل فيها "ملايين الأشخاص"، رافضاً من جهة ثانية تحديد جدول زمني لنزع بيونغ يانغ سلاحها النووي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك "لو لم يتم انتخابي، لكنتم خضتم حربًا"، مضيفاً إنّ "لا أحد يتحدث عن ذلك" اليوم.

وأضاف "لدينا علاقة جيدة للغاية. هو (كيم) معجب بي وأنا معجب به (...) أعتقد حقاً أنّه يريد إنجاز هذا الأمر. هو يريد التوصّل لاتفاق، وأنا أريد التوصّل لاتفاق".

وعن الجدول الزمني قال ترامب "أنا لا أريد الدخول في لعبة الوقت. هل تعرفون لماذا؟ لقد أخبرت مايك بومبيو. قلت له (مايك ، لا تدخل في لعبة الوقت).

كما أكّد ترامب في المؤتمر الصحافي نفسه أنّه رفض لقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، متّهماً كندا بأنها عاملت الولايات المتحدة "معاملة سيئة للغاية" في إطار اتفاقية التجارة الحرّة في أميركا الشمالية (نافتا).

وقال ترامب "أنا لا أحب نافتا. لم أحبّها يوماً. لقد كانت سيئة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. كانت جيدة جداً بالنسبة إلى كندا. كانت جيدة جداً بالنسبة إلى المكسيك. إنها سيئة جداً بالنسبة لنا".

وفيما يخص النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، أعلن ترامب أن خطة السلام التي تعدّها إدارته لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي سيتم الكشف عنها في غضون أربعة أشهر، ستكون "متوازنة للغاية" بين طرفي النزاع.

وقال ترامب "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. أعتقد أن الدولتين ستريان النور. حتى وإن كان ذلك صعباً بعض الشيء".

وأضاف "إذا أراد الإسرائيليون والفلسطينيون دولة واحد، أنا موافق. وإذا أرادوا دولتين، أنا موافق"، مشدّدا على أن دوره هو "تسهيل" الوصول الى اتفاق سلام بين الطرفين.