ترامب يأمل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بـ"حل الدولتين"

المصدر: وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يريد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر.

كانت إدارة ترامب تقول من قبل إنها ستدعم حل الدولتين إن وافق عليه الطرفان.

وقال ترامب أيضا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة إنه يريد الكشف عن خطة سلام في غضون شهرين أو ثلاثة، مضيفاً "أحلم أن يحدث هذا قبل نهاية فترتي الأولى".

كما أعلن ترامب أن "جميع الخيارات" مطروحة على الطاولة بالنسبة لفنزويلا، بما فيها الاكثر "قوة".

وصرح للصحافيين على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك ان "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة الى فنزويلا".

واضاف "وتعلمون ما أقصده بكلمة قوية"، من دون توضيحات اضافية.

واعتبر ترامب الثلاثاء ان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يمكن ان "يطيح به الجيش سريعا إذا قرر العسكريون القيام بذلك".

واعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أيضا فرض عقوبات مالية جديدة على أربعة أفراد من المقربين من مادورو بينهم زوجته سيسيليا فلوريس ونائبته ديلسي رودريغيز.