ترامب: كيم زعيم "منفتح جدا" و"رائع"

المصدر: أ ف ب

وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بأنه "منفتح جدا" و"رائع"، مرجّحاً لقاءه قريباً في قمّة ثانية بعد القمّة التاريخية التي جمعتهما في سنغافورة في يونيو.

وقال ترامب إثر لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في نيويورك "حتماً تحدّثنا عن كوريا الشمالية، حيث نحقّق تقدّماً هائلاً".

وأضاف الرئيس الأميركي الموجود في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة إنّ "الزعيم كيم كان منفتحاً جدّاً ورائعاً، بصراحة، وأعتقد أنّه يريد رؤية شيء ما يتحقّق".

وتابع ترامب "أعتقد أنّه في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حدّ ما، سيتمّ الإعلان عن (القمّة). لا يزال يتعيّن تحديد مكان انعقادها لكنّنا نتطلع بشدّة لحصولها".

